Продовольственная программа ООН зафрахтовала судно для вывоза удобрений России в Африку

Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки, сообщил в Twitter директор организации Дэвид Бисли.

По его словам, это «первое из многих» судов, которые будут перевозить партии российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки.

Как стало известно ранее, группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах.

Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.