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Продовольственная программа ООН зафрахтовала судно для вывоза удобрений России в Африку

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Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки, сообщил в Twitter директор организации Дэвид Бисли.
Продовольственная программа ООН зафрахтовала судно для вывоза удобрений России в Африку
  • Gettyimages.ru

По его словам, это «первое из многих» судов, которые будут перевозить партии российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки.

Как стало известно ранее, группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах.

Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

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