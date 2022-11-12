Продовольственная программа ООН зафрахтовала судно для вывоза удобрений России в Африку
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По его словам, это «первое из многих» судов, которые будут перевозить партии российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки.
Как стало известно ранее, группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах.
Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.