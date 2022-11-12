Глава «Уралхима» заявил о договорённости по вывозу в Африку заблокированных в ЕС удобрений
- Gettyimages.ru
Он отметил, что компания подписала договор на поставку удобрений в Малави. Всего же «Уралхим-Уралкалий» планирует перевезти на Африканский континент более 262 тыс. т минеральных удобрений.
«Уже достигнуты договорённости о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии», — приводит ТАСС заявление Коняева.
Ранее российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.