Глава «Уралхима» заявил о договорённости по вывозу в Африку заблокированных в ЕС удобрений

Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах. Об этом сообщил гендиректор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Он отметил, что компания подписала договор на поставку удобрений в Малави. Всего же «Уралхим-Уралкалий» планирует перевезти на Африканский континент более 262 тыс. т минеральных удобрений.

«Уже достигнуты договорённости о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии», — приводит ТАСС заявление Коняева.

Ранее российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.