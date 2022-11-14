Британия, США и ЕС выступили за закупку удобрений из России для борьбы с голодом в мире
- РИА Новости
На Западе утверждают, что целью антироссийских санкций не являются продовольственный сектор или удобрения.
Отмечается, что Британия, США и ЕС в связи с этим «предоставили разъяснения» отрасли и партнёрам.
«Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие акторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрения на «мировые рынки», — сказано в нём.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.
12 ноября стало известно, что продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки.