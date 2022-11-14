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Британия, США и ЕС выступили за закупку удобрений из России для борьбы с голодом в мире

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Великобритания, США и Евросоюз выступили за закупку удобрений и продовольствия из России для борьбы с голодом в мире. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Британия, США и ЕС выступили за закупку удобрений из России для борьбы с голодом в мире
  • РИА Новости

На Западе утверждают, что целью антироссийских санкций не являются продовольственный сектор или удобрения.

Отмечается, что Британия, США и ЕС в связи с этим «предоставили разъяснения» отрасли и партнёрам.

«Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие акторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрения на «мировые рынки», — сказано в нём.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

12 ноября стало известно, что продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки.

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