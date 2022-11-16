Россия призвала ООН и Европу начать вывоз 280 тысяч тонн российских удобрений в Африку

Россия призывает ООН и страны Европы приступить к вывозу в Африку 280 тыс. тонн российских удобрений, арестованных ранее несколькими европейскими странами, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Он напомнил о решении Москвы передать арестованные в Европе удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.

«Затягивание этого вопроса на месяцы было нам непонятно и осуждаемо... Если кто-то говорил о продовольственной безопасности, о необходимости бороться с голодом, они должны были моментально принять решения, чтобы эти удобрения ушли по назначению», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

Вершинин акцентировал внимание на том, что 80% из указанных объёмов удобрений всё ещё находится в Латвии, и страна еще не выдала никаких разрешений для начала процесса отгрузки.

«Наш настоятельный призыв к ооновским партнёрам, а через них и к европейским, всё-таки сделать это благородное дело, тем более что речь идет о безвозмездной операции для африканцев», — заключил он.

Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

12 ноября стало известно, что продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки.