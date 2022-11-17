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МИД: из-за санкций поставки удобрений России на мировой рынок сократились почти на 40%

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.
МИД: из-за санкций поставки удобрений России на мировой рынок сократились почти на 40%
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, Вершинин подчеркнул, что хотя на словах Соединённые Штаты и Евросоюз заявили об изъятии из односторонних санкций сельхозпродукции России, российские производители и поставщики фактически продолжают сталкиваться с «блокирующим эффектом перевыполнения рестрикций (overcompliance)».

«С марта по сентябрь этого года российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортёры недополучили 8 млн т продукции, которой достаточно для производства 25 млн т продовольствия, чтобы накормить 105 млн человек», — отметил он.

Ранее Вершинин сообщил, что Россия призывает ООН и страны Европы приступить к вывозу в Африку 280 тыс. т российских удобрений, арестованных ранее несколькими европейскими странами.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.

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