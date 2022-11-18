МИД России: перспектива обмена Виктора Бута на гражданина США сохраняется

Перспектива обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на одного из граждан США сохраняется. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договорённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы.