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МИД России: перспектива обмена Виктора Бута на гражданина США сохраняется

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Перспектива обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на одного из граждан США сохраняется. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД России: перспектива обмена Виктора Бута на гражданина США сохраняется
  • AFP

«Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а что она укрепляется и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договорённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы.

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