Антонов: Виктор Бут надеется вернуться в Россию

Россиянин Виктор Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Он очень рассчитывает, очень ждёт решения Москвы на сей счёт», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, он заверил Бута в том, что посольство будет делать всё, чтобы он скорее оказался дома.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.