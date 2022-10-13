Антонов: Виктор Бут надеется вернуться в Россию
«Он очень рассчитывает, очень ждёт решения Москвы на сей счёт», — цитирует РИА Новости Антонова.
По его словам, он заверил Бута в том, что посольство будет делать всё, чтобы он скорее оказался дома.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.