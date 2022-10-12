Байден заявил о своём желании обсудить с Путиным проблему заключённых

Американский лидер Джо Байден заявил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным на данный момент отсутствуют, однако он был бы не против обсудить с российским коллегой проблему заключённых.

Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если он (Путин. — RT) подойдёт ко мне на саммите G20 и скажет: «я хочу поговорить о (заключённой в российской тюрьме американке Бритни. — RT) Грайнер», то это возможно», — подчеркнул Байден.

При этом он отметил, что с трудом представляет такое развитие событий.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.