Сенатор Пушков возложил на Запад вину за поведение Зеленского после инцидента в Польше

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию британской газеты Financial Times о том, что в Североатлантическом альянсе предупредили Украину о разрушении доверия к ней.

Ранее газета Financial Times писала, что дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.

«В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину что будут всегда на её стороне», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, в «ракетном инциденте» Украина зашла слишком далеко, поэтому даже Польша «дала задний ход».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.