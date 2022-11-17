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Песков: о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла

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Речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла
  • РИА Новости

«О бессрочном продлении речи не шло», — заявил Песков, комментируя переговоры, предшествовавшие решению продлить сделку на 120 дней.

Ранее МИД России заявил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.

Также в ведомстве отметили, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России, должны быть решены за 120 дней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.

Генсек ООН также заявил, что организация привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке, чтобы этот важный канал снабжения продолжал бесперебойно работать.

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