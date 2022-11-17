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Гутерреш: ООН привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке

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ООН привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке, чтобы этот важный канал снабжения продолжал бесперебойно работать, заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.
Гутерреш: ООН привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Гутерреш отметил, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, «с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать».

Он также заявил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT сообщил о высказанной на G20 позиции России по продлению зерновой сделки.

Также Силуанов в интервью RT заявил, что на саммите G20 в Индонезии обсуждалось много вопросов, касающихся России — «энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации».

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

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