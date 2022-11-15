Абрамченко сообщила, что Россия примет решение по зерновой сделке до 19 ноября

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

Её слова приводит ТАСС.

«19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате будет принято решение», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что Россия является надёжным поставщиком.

Вице-премьер добавила, что российская сторона выступает за то, чтобы не было никаких ограничений, и категорически не поддерживает санкции в сфере сельского хозяйства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.