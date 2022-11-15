Абрамченко сообщила, что Россия примет решение по зерновой сделке до 19 ноября
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Её слова приводит ТАСС.
«19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате будет принято решение», — заявила вице-премьер.
Она отметила, что Россия является надёжным поставщиком.
Вице-премьер добавила, что российская сторона выступает за то, чтобы не было никаких ограничений, и категорически не поддерживает санкции в сфере сельского хозяйства.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.