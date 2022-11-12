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МИД России: Москва не удовлетворена соблюдением меморандума с ООН по экспорту

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Российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
МИД России: Москва не удовлетворена соблюдением меморандума с ООН по экспорту
  • РИА Новости

«Мы не раз говорили, что мы не удовлетворены тем, как выполняется этот меморандум, и мы настойчиво подчёркиваем необходимость ускорения принятия всех мер», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в первую очередь в Москве ожидают реакции от секретариата ООН и представителей организации, чтобы обеспечить реальный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

«Иначе все разговоры о том, что якобы без этого продовольственная безопасность, особенно в нуждающихся странах, под угрозой, не являются справедливыми и, скорее всего, лицемерными», — добавил Вершинин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна.

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