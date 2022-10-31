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Эрдоган: Турция продолжит усилия по решению проблемы продовольственной безопасности

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна.
Эрдоган: Турция продолжит усилия по решению проблемы продовольственной безопасности
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведённую на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы служить человечеству», — сказал Эрдоган, выступая на медицинском саммите в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки.

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