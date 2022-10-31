Эрдоган: Турция продолжит усилия по решению проблемы продовольственной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна.

«Мы стремились поставлять пшеницу, произведённую на Украине и в России, в страны, столкнувшиеся с угрозой голода. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы сделали украинскую пшеницу доступной для всего мира и помогли уменьшить продовольственный кризис. Хотя Россия колеблется в этом отношении из-за отсутствия таких же возможностей для себя, мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы служить человечеству», — сказал Эрдоган, выступая на медицинском саммите в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки.