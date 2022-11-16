Силуанов сообщил о высказанной на G20 позиции России по продлению зерновой сделки

Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT сообщил о высказанной на G20 позиции России по продлению зерновой сделки.

Он отметил, что российская делегация заявила, что выступает за продолжение зерновой сделки, но при условии, чтобы зерно шло именно нуждающимся в нём странам, а не в западные государства, как сейчас это происходит.

«Поэтому мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна с тем, чтобы зерно шло действительно нуждающимся странам», — сообщил Силуанов.

Также Силуанов в интервью RT заявил, что на саммите G20 в Индонезии обсуждалось много вопросов, касающихся России — «энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации».

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.