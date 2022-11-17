Генсек ООН Гутерреш приветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки. Об этом пишет РИА Новости.

«Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины», — цитирует его агентство.

По словам Гутерреша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность «осторожной дипломатии» в отношении поиска многосторонних решений.

Генсек ООН также заявил, что организация привержена поддержке координационного центра по зерновой сделке, чтобы этот важный канал снабжения продолжал бесперебойно работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зерновая сделка продлена на 120 дней.