Президент Украины Зеленский заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
- РИА Новости
Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
Также Зеленский назвал это ключевым решением в борьбе с продовольственным кризисом в мире.
Ранее сообщалось, что страны G20 в итоговом коммюнике подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT заявил, что российская делегация на G20 сообщила, что выступает за продолжение зерновой сделки, но при условии, чтобы зерно шло именно нуждающимся в нём странам, а не в западные государства, как сейчас это происходит.