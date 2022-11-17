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Президент Украины Зеленский заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что зерновая сделка продлевается на 120 дней.
Президент Украины Зеленский заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Также Зеленский назвал это ключевым решением в борьбе с продовольственным кризисом в мире.

Ранее сообщалось, что страны G20 в итоговом коммюнике подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT заявил, что российская делегация на G20 сообщила, что выступает за продолжение зерновой сделки, но при условии, чтобы зерно шло именно нуждающимся в нём странам, а не в западные государства, как сейчас это происходит.

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