Страны G20 в итоговом коммюнике отметили важность зерновой сделки
- AP
«Мы приветствуем подписание соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Подчёркиваем важность их полной, своевременной и постоянной реализации всеми соответствующими заинтересованными сторонами», — приводит текст документа ТАСС.
Страны G20 также выступили против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений.
Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.
До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.