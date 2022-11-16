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Страны G20 в итоговом коммюнике отметили важность зерновой сделки

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Страны G20 в итоговом коммюнике по итогам саммита подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.
Страны G20 в итоговом коммюнике отметили важность зерновой сделки
  • AP

«Мы приветствуем подписание соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Подчёркиваем важность их полной, своевременной и постоянной реализации всеми соответствующими заинтересованными сторонами», — приводит текст документа ТАСС. 

Страны G20 также выступили против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

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