МИД: Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве заявили, что текст соглашения, срок действия которого истекает 18 ноября, предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
«Таких возражений не поступало», — отметили в МИД.
17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.