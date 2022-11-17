МИД: Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней

МИД России заявил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве заявили, что текст соглашения, срок действия которого истекает 18 ноября, предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. «Таких возражений не поступало», — отметили в МИД. 17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.