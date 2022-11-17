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МИД: Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней

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МИД России заявил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.
МИД: Россия допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что текст соглашения, срок действия которого истекает 18 ноября, предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. 

«Таких возражений не поступало», — отметили в МИД.

17 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки. 

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