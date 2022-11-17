МИД: все связанные с экспортом продовольствия из России вопросы нужно решить за 120 дней
- РИА Новости
В МИД заявили, что приняли к сведению, что Секретариат Организации Объединённых Наций активизировал работу по выполнению взятых им на себя обязательств. Также российской стороне предоставили информацию о промежуточных итогах работы по снятию ограничений на поставки удобрений и продовольствия из России.
«Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается «пакетная сделка», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Также МИД России заявил, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.