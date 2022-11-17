В Мьянме освободили экс-посла Великобритании Вики Боумен

В Мьянме освободили бывшего посла Великобритании Вики Боумен и австралийского экономиста, экс-советника мьянманского политика Аун Сан Су Чжи Шона Тернелла.

«Мьянма освободила заключённого в тюрьму австралийского экономиста Шона Тернелла, бывшего посла Великобритании Вики Боуман и двух других иностранцев», — сообщает Myanmar Now.

Также власти отпустили на свободу японского кинорежиссёра Тору Куботу и американского ботаника Чжо Хтай Оо.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.

В декабре 2021 года Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы.