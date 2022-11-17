В Мьянме освободили экс-посла Великобритании Вики Боумен
«Мьянма освободила заключённого в тюрьму австралийского экономиста Шона Тернелла, бывшего посла Великобритании Вики Боуман и двух других иностранцев», — сообщает Myanmar Now.
Также власти отпустили на свободу японского кинорежиссёра Тору Куботу и американского ботаника Чжо Хтай Оо.
Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.
Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководителей государства.
В декабре 2021 года Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы.