Великобритания ввела новые санкции против Мьянмы

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Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы. Соответствующая информация приводится на сайте британского МИД.
Великобритания ввела новые санкции против Мьянмы
  • © Patrick Pleul
  • globallookpress.com

«Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьёзные нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, под санкции подпали офис Генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.

Рестрикции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.

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