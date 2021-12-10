Великобритания ввела новые санкции против Мьянмы

Великобритания объявила о новых санкциях против военных Мьянмы. Соответствующая информация приводится на сайте британского МИД.

«Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьёзные нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, под санкции подпали офис Генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.

Рестрикции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.