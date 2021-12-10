Великобритания ввела новые санкции против Мьянмы
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- globallookpress.com
«Великобритания сегодня объявила о новых санкциях против военных Мьянмы за их продолжающееся подавление гражданского населения и за серьёзные нарушения прав человека», — говорится в сообщении.
Как отмечается, под санкции подпали офис Генштаба, дирекция департамента оборонной промышленности, дирекция по оборонным закупкам и организация ветеранов войны в Мьянме.
Рестрикции предусматривают запреты на поездки и замораживание активов.
Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.