Минфин США ввёл новые санкции по КНДР, Китаю и Мьянме
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- AFP
Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина.
В список попал «Европейский институт ЮСТО» из Москвы. Туда также включены десять юридических лиц и организаций, включая генпрокуратуру КНДР и военные учреждения Мьянмы и Бангладеш.
В списке оказались китайские и северокорейские компании, в том числе и мультипликационная студия из Шанхая.
Кроме того, санкции введены против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР и приднестровского политика Дмитрия Соина.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что введённые против России санкции США являются неэффективными.