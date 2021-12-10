Минфин США ввёл новые санкции по КНДР, Китаю и Мьянме

Министерство финансов США ввело новые санкции, связанные с КНДР, Китаем и Мьянмой.

Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина.

В список попал «Европейский институт ЮСТО» из Москвы. Туда также включены десять юридических лиц и организаций, включая генпрокуратуру КНДР и военные учреждения Мьянмы и Бангладеш.

В списке оказались китайские и северокорейские компании, в том числе и мультипликационная студия из Шанхая.

Кроме того, санкции введены против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР и приднестровского политика Дмитрия Соина.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что введённые против России санкции США являются неэффективными.