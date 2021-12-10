В МИД России назвали неэффективными санкции США

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что введённые против России санкции США являются неэффективными.
В МИД России назвали неэффективными санкции США
  • © Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Они пытаются применить массированные угрозы в отношении России, это недостойный приём в принципе», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, рестрикции неэффективны «даже с точки зрения тех целей, которые все эти авторы санкционной политики в отношении России преследуют».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что санкционная тема никуда не ушла, Москва прорабатывает ответные меры на возможные ограничения со стороны США.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.

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