В МИД России прорабатывают ответ на возможные санкции со стороны США

Санкционная тема никуда не ушла, Москва прорабатывает ответные меры на возможные ограничения со стороны США, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один: не навредить своей экономике», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в Москве стремятся не нанести вред российским производителям и создать условия для того, чтобы даже при серьёзных политических разногласиях оставалось окно для конструктивного взаимодействия.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.