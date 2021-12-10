В МИД России прорабатывают ответ на возможные санкции со стороны США
- РИА Новости
«Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один: не навредить своей экономике», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, в Москве стремятся не нанести вред российским производителям и создать условия для того, чтобы даже при серьёзных политических разногласиях оставалось окно для конструктивного взаимодействия.
Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.