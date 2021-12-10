В МИД России прорабатывают ответ на возможные санкции со стороны США

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Санкционная тема никуда не ушла, Москва прорабатывает ответные меры на возможные ограничения со стороны США, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России прорабатывают ответ на возможные санкции со стороны США
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один: не навредить своей экономике», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в Москве стремятся не нанести вред российским производителям и создать условия для того, чтобы даже при серьёзных политических разногласиях оставалось окно для конструктивного взаимодействия.

Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что возможные меры против России из-за ситуации вокруг Украины выходят за рамки принятых до этого.

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