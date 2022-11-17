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Глава офиса ФАО: предложение России о бесплатном экспорте 500 тысяч тонн зерна услышали

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В ООН услышали предложение Москвы о бесплатном экспорте 500 тыс. тонн зерна, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

«Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН», — сказал он РИА Новости.

Кобяков напомнил, что за зерновую сделку и реализацию меморандума отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не удовлетворена соблюдением меморандума с ООН по экспорту.

Страны G20 в итоговом коммюнике по итогам саммита подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

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