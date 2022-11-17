Глава офиса ФАО: предложение России о бесплатном экспорте 500 тысяч тонн зерна услышали
«Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН», — сказал он РИА Новости.
Кобяков напомнил, что за зерновую сделку и реализацию меморандума отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не удовлетворена соблюдением меморандума с ООН по экспорту.
Страны G20 в итоговом коммюнике по итогам саммита подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.