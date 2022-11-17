Небензя назвал ущербной логику Запада об ответственности России за ЧП в Польше

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что логика Запада об «ответственности» России за инцидент с ракетой в Польше ущербна.

Он отметил, что несмотря на очевидную подоплёку провокации со стороны Киева и Варшавы, западный мир высказался о том, что даже если запуск был произведён со стороны Украины, вина лежит на России.

«Ущербность этой логики проявляется во всей красе применительно к безответственным обстрелам Запорожской атомной электростанции, за которыми, как все здесь прекрасно понимают, стоит Украина», — цитирует Небензю ТАСС.

По его словам, в Москве уже давно привыкли к тому, что страны Запада при любом случае во всём обвиняют Россию.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.

Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон отметила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.