МИД России призвал Польшу не ввязываться в «грязные провокации» по инциденту с ракетой

МИД России указал временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому на неприемлемость нагнетания истерии вокруг инцидента с ракетой и призвал польские власти не ввязываться в «грязные провокации» Киева.

«Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населённом пункте Пшеводуве двух ракет, повлёкшим за собой гибель людей», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что российский Минобороны дал исчерпывающие разъяснения о непричастности российских военных к инциденту.

«Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», — добавили в МИД России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.