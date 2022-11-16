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МИД России назвал возмутительной реакцию ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше

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В Министерстве иностранных дел России назвали возмутительной реакцию ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше.
МИД России назвал возмутительной реакцию ряда стран НАТО на «ракетный инцидент» в Польше
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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