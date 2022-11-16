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Моравецкий усомнился в необходимости применения Четвёртой статьи договора НАТО из-за «ракетного инцидента»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий усомнился в необходимости применения Четвёртой статьи договора НАТО из-за падения ракеты на польской территории.
Моравецкий усомнился в необходимости применения Четвёртой статьи договора НАТО из-за «ракетного инцидента»
  • Gettyimages.ru

«Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение Четвёртой статьи на этот раз не будет необходимо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Ранее, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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