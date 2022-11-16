Песков — о «ракетном инциденте»: на Западе последовала истеричная и оголтело-русофобская реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «ракетный инцидент» в Польше, отметив, что в связи с произошедшим на Западе последовала истеричная и оголтело-русофобская реакция, не основанная на реальных данных.

«Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически, высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точно о том, что произошло, что стало причиной и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.