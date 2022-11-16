Песков — о «ракетном инциденте»: на Западе последовала истеричная и оголтело-русофобская реакция
- РИА Новости
«Мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически, высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точно о том, что произошло, что стало причиной и так далее», — цитирует его РИА Новости.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.