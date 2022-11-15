Bloomberg: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина к переговорам
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«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — говорится в сообщении.
По словам чиновника, позиция КНР по украинскому кризису становится более конструктивной после встречи двух лидеров.
Также Макрон намерен посетить Китай, когда это станет возможным по ограничениям в связи с COVID-19.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.
Также Макрон высказался о необходимости продолжать диалог с Путиным.
В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.
Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.