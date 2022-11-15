Bloomberg: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина к переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к переговорам с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, позиция КНР по украинскому кризису становится более конструктивной после встречи двух лидеров.

Также Макрон намерен посетить Китай, когда это станет возможным по ограничениям в связи с COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

Также Макрон высказался о необходимости продолжать диалог с Путиным.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.