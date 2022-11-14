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Байден: США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева

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Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.
Байден: США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева
  • Gettyimages.ru

Его выступление транслировал C-SPAN.

«Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина», — сказал он. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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