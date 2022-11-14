Байден: США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева

Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.

Его выступление транслировал C-SPAN.

«Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.