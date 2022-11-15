Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление мирных переговоров по ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках G20 выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Нужно прекратить огонь... и приступить к проведению мирных переговоров», — заявил Си Цзиньпин.

Макрон заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином «содействовать мирному глобальному развитию».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.