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В ЕП предложили включить Молдавию в зону свободного роуминга наряду с Украиной

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Румынии Мариан-Жан Маринеску предложил включить Молдавию в зону свободного роуминга Евросоюза. Он напомнил, что в сентябре Еврокомиссия приняла решение присоединить к этой зоне Украину. С инициативой парламентария ознакомился RT.
В ЕП предложили включить Молдавию в зону свободного роуминга наряду с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Маринеску направил Еврокомиссии запрос, в котором отметил, что Молдавия так же, как и Украина, является кандидатом на членство в ЕС. Сотрудничество Евросоюза и этих двух стран приобрело особую важность с начала спецоперации России, считает политик.

«Как и Украина, Молдавия — один из самых надёжных партнёров ЕС, и сейчас, когда президентом страны является Майя Санду, в ней осуществляется демократическое политическое управление в соответствии с европейскими ценностями», — говорится в обращении.

Евродепутат убеждён, что ЕС должен предлагать Киеву и Кишинёву одинаковые стимулы и возможности для сотрудничества, в том числе включение в зону европейского свободного роуминга.

По мнению парламентария, Молдавия «твёрдо придерживается проевропейской позиции», несмотря на своё географическое положение, экономическое и политическое давление, а также «различные формы шантажа», которые якобы использует Россия, например, в отношении поставок энергоресурсов.

Между тем в столице Молдавии уже несколько недель проходят протестные акции. Участники демонстраций требуют отставки Санду. Они недовольны работой правительства, высокими ценами на энергоресурсы и падением уровня жизни в стране.

10 ноября представители оппозиционной партии «Шор» устроили пикет возле гостиницы в Кишинёве, где остановилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Они назвали президента Молдавии «диктатором, который манипулирует демократическими ценностями».

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