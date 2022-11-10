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Оппозиция в Кишинёве призвала главу ЕК обратить внимание на ситуацию в Молдавии

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Сторонники и представители оппозиционной молдавской партии «Шор» утром 10 ноября устроили пикет у гостиницы в Кишинёве, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также пикет прошёл у администрации президента страны Майи Санду.
Оппозиция в Кишинёве призвала главу ЕК обратить внимание на ситуацию в Молдавии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду — диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих — маргиналами», — сказал один из лидеров протеста Дину Цуркану.

Как пишет Sputnik Молдавия, депутаты фракции партии «Шор» также заявили, что продолжат бойкотировать заседания парламента Молдавии.

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