Оппозиция в Кишинёве призвала главу ЕК обратить внимание на ситуацию в Молдавии
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы хотим донести до европейских чиновников истинное положение дел в стране. Санду — диктатор, манипулирует демократическими ценностями. Эта власть довела страну до экономического и энергетического кризиса, преследует несогласных с политикой президента, называет протестное движение частью гибридной войны, а протестующих — маргиналами», — сказал один из лидеров протеста Дину Цуркану.
Как пишет Sputnik Молдавия, депутаты фракции партии «Шор» также заявили, что продолжат бойкотировать заседания парламента Молдавии.