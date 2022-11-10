Швейцарские правозащитники обратились в МИД из-за нарушений прав человека в Молдавии

Швейцарские правозащитники из организации Solidaritätsnetz International («Международная солидарность») призвали Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обратить внимание на нарушения прав человека в Молдавии. В швейцарском МИД заявили в ответ, что будут держать ситуацию на контроле.

Об этом сообщил Sputnik Молдова.

В организации заявили, что Молдавия является кандидатом в члены Евросоюза и должна строго следовать дорожной карте по реформированию законодательных, политических и социальных институтов. При этом нарушения прав человека в Молдавии вызвали возмущение в европейских правозащитных организациях.

«Мы возмущены рядом грубых нарушений государственными органами в Кишинёве предписаний европейского права, что свидетельствует о незрелости режима президента страны госпожи Санду в построении демократических институтов», — заявили в организации.

Solidaritätsnetz International сообщила на своём сайте, что направила протестное письмо в Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. При этом в департаменте заявили, что Швейцария поддерживает проведение эффективных реформ в Молдавии и наращивание потенциала гражданского общества.

В ведомстве также заявили правозащитникам, что «внимательно следят за развитием событий в Молдове, в том числе за ситуацией с правами человека, и будут держать данную ситуацию под контролем.

Ранее сторонники и представители оппозиционной молдавской партии «Шор» утром 10 ноября устроили пикет у гостиницы в Кишинёве, где остановилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они заявили, что президент Молдавии Майя Санду — диктатор и манипулирует демократическими ценностями.