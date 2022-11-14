Аналитик Юшков назвал слова главы Еврокомиссии о потолке цен на нефть из России абсурдными

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европейского союза к установлению потолка цен на российскую нефть.

Аналитик назвал данное заявление абсурдным. Эксперт напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть морским транспортом.

«Если они пытаются говорить о трубопроводных поставках нефти, которые и после 5 декабря сохранятся в Центральной Европе из России, тут они не смогут достигнуть соглашения внутри ЕС, потому что это решение будет блокировать Венгрия. Она блокировала больше месяца принятие самого шестого пакета антироссийских санкций, который касался нефти, пока там не прописали отдельно, что они касаются только морских поставок, а не трубопроводной нефти. Поэтому и потолок цены на трубопроводную нефть не распространяется», — объяснил Юшков.

По его словам, неясно, «кому они хотят запретить экспортировать российскую нефть по ценам выше потолка».

«Речь идёт о том, что они своим европейским компаниям, которые владеют танкерами, и своим европейским страховым компаниям запретят перевозить и страховать перевозку российской нефти в третьи страны, если в танкер залита нефть по цене выше, чем некий потолок», — рассказал собеседник RT.

Эксперт выразил сомнение, что кто-то будет соблюдать эти санкции, установленные европейцами для остального мира.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов начать принимать усилия по установлению потолка цен на нефть из России.