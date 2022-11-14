Telegraph: Запад опасается, что поставляемое Киеву оружие может оказаться «не в тех руках»

Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться «не в тех руках».

Такое мнение выразил обозреватель газеты The Telegraph Кон Кафлин.

«С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — отметил он.

Кафлин подчеркнул, что дилемма усложняется из-за «растущего отчаяния украинских лидеров».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в 2022 году получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

До этого министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.