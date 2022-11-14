Власти европейских стран расходятся во мнениях по вопросу поставок ядерного топлива из России и сотрудничества с российской госкорпорацией «Росатом».

Об этом сообщает The Hill.

«Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», — говорится в материале.

Отмечается, что «Росатом» поставляет ядерное топливо на атомные станции Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.