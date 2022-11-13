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NI: страны Запада не пойдут на глобальный конфликт с Россией ради Украины

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Для Запада неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины или стран Балтии не в интересах западных держав, тогда как Россия соответствующим образом построила свой ядерный арсенал.

Такое мнение выразили аналитики международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в статье для The National Interest.

«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины (или стран Балтии) не в интересах западных держав, и Россия соответствующим образом построила свой ядерный арсенал», — пишут авторы.

По их мнению, Россию «нельзя сдержать, а тем более победить» политикой «минимального сдерживания».

Как ранее подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Россия ещё не использовала весь имеющийся арсенал средств поражения.

При этом 27 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

В МИД подчёркивали, что Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны.

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