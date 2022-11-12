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Медведев: Россия ещё не использовала весь свой арсенал средств поражения

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия ещё не использовала весь имеющийся арсенал средств поражения.
Медведев: Россия ещё не использовала весь свой арсенал средств поражения
  • РИА Новости

«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах», — написал он в своём Telegram.

Медведев подчеркнул, что Москва не пошла на это не только из «присущей человеческой доброты».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что не стоит бояться возможности ядерной войны.

Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО.

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