Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, нынешние киевские власти «горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал».
Также по его словам, украинские лидеры говорили о том, что они с удовольствием использовали бы ядерный арсенал «против нас и своих собственных граждан».
«О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО», — добавил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что не стоит бояться возможности ядерной войны.
В октябре первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой».