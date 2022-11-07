Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО.

Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, нынешние киевские власти «горько плачут о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал».

Также по его словам, украинские лидеры говорили о том, что они с удовольствием использовали бы ядерный арсенал «против нас и своих собственных граждан».

«О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО», — добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что не стоит бояться возможности ядерной войны.

В октябре первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой».