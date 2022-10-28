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Полянский: Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой»

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой».
Полянский: Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, «инстинкт выживания срабатывает у каждого», в том числе у представителей Запада.

Полянский добавил, что на Западе, «конечно, прекрасно понимают, на что способен киевский режим в нынешней ситуации».

«И очень хочется верить, что всё-таки те рычаги воздействия на Зеленского и его команду, которые у них есть, они используют в полной мере», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу».

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