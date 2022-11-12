Захарова пошутила над Байденом, который перепутал Колумбию и Камбоджу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание американского президента Джо Байдена о Колумбии.

Президент США по ошибке поблагодарил Колумбию за организацию саммита АСЕАН, который в действительности проходит в Камбодже.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала Захарова в своём Telegram.

Ранее Байден во время выступления в США перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.

Выступая в штате Флорида, он также перепутал Украину и Ирак.

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что действующий президент слишком стар для второго президентского срока.