В США назвали энергетическую политику Байдена «провальной»

Республиканцы комитета палаты представителей по надзору и реформированию в конгрессе США раскритиковали действия президента Джо Байдена в сфере энергетики. Они подготовили доклад, в котором назвали политику американского главы «провальной». С документом ознакомился RT.

«С первого же дня пребывания в должности президент Байден развязал войну против американских производителей энергии, вызвав взрывной рост цен на неё для американцев, погубив хорошо оплачиваемые рабочие места в энергетическом секторе и поставив под угрозу безопасность нашей страны», — говорится в докладе.

Авторы напомнили, что отказ американского лидера от строительства трубопровода Keystone, прекращение добычи нефти и газа, а также «безрассудные расходы» на «Зелёный новый курс» сокращают американское производство энергии и делают США зависимыми от других стран, «зачастую противостоящих интересам Вашингтона».

При этом они подчеркнули, что цены на топливо в Соединённых Штатах росли ещё до начала спецоперации России на Украине.

Республиканцы обеспокоены тем, что США зависят от иностранных энергоресурсов, при этом Байден, по их мнению, поощряет производство энергии везде, только не в своей стране.

«Администрация и демократы в составе комитета отказываются от ответственности за свою провальную политику», — заявили авторы документа.

Они также пришли к выводу, что с «войной» Белого дома против энергетического сектора собственной страны необходимо покончить.

В октябре Байден выступил с заявлением, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и выставит на продажу ещё 15 млн баррелей нефти.

Недовольство энергетической политикой Байдена в США высказывали и ранее. Так, по словам генпрокурора штата Джорджия Кристофера Карра, именно действия президента привели к кризису в стране.