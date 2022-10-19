Узнать больше

Минэнерго США поставит из своего стратегического резерва ещё 15 млн баррелей нефти

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжит опустошать свой стратегический резерв и Минэнерго страны уже готово поставить на рынок ещё 15 млн баррелей нефти.
Минэнерго США поставит из своего стратегического резерва ещё 15 млн баррелей нефти
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом он сказал, выступая в Белом доме.

«Минэнерго поставит ещё 15 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в резервах у США пока «более чем достаточно» запасов для того, чтобы продолжать поставлять нефть на рынок.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США 19 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить