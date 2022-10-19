Минэнерго США поставит из своего стратегического резерва ещё 15 млн баррелей нефти
- AP
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Об этом он сказал, выступая в Белом доме.
«Минэнерго поставит ещё 15 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в резервах у США пока «более чем достаточно» запасов для того, чтобы продолжать поставлять нефть на рынок.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США 19 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва.