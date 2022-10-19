Минэнерго США 19 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва

Министерство энергетики США 15 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.

«Министерство энергетики опубликует завтра утром извещение о продаже 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная продажа завершает историческое высвобождение 180 млн баррелей, анонсированное весной.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гейс назвал соответствующее решение верным и своевременным.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.