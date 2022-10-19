Минэнерго США 19 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва
«Министерство энергетики опубликует завтра утром извещение о продаже 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная продажа завершает историческое высвобождение 180 млн баррелей, анонсированное весной.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гейс назвал соответствующее решение верным и своевременным.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.