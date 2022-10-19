Узнать больше

Минэнерго США 19 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва

Короткая ссылка
Министерство энергетики США 15 октября выставит на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает Белый дом.

«Министерство энергетики опубликует завтра утром извещение о продаже 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная продажа завершает историческое высвобождение 180 млн баррелей, анонсированное весной.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гейс назвал соответствующее решение верным и своевременным.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить