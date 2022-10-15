Генсек ОПЕК+ назвал верным и своевременным решение сократить нефтедобычу

Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — приводит РИА Новости его слова.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.