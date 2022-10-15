Генсек ОПЕК+ назвал верным и своевременным решение сократить нефтедобычу
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- © Wang Zhou/Xinhua
«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — приводит РИА Новости его слова.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
Также американский лидер сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи.