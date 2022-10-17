В ОАЭ заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим

Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим решением, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений», — написал он в Twitter.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гейс назвал соответствующее решение верным и своевременным.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.